Nagbabala si Senador Cynthia Villar na siguradong mag-aaway ang Department of Environment and Natural Resources (DENR) at ang local government unit kapag giniba ang resort na nakatayo sa paanan ng Chocolate Hills sa Bohol.

Sa ngayon aniya ay sarado na ang Captain’s Peak Garden and Resort sa bayan ng Sablayan pero ang malaking hamon ay kung paano ito mapapagiba.

“Ipinasara na nila. Ewan ko kung ang DENR at saka local government kung mag-aaway sila tungkol sa demolition,” ani Villar sa interview sa DWIZ nitong Sabado.

“Kung ako nandoon, hindi ako papayag (na ­mabuksan muli),” dagdag ng senadora.

Aniya, dapat lang ipagiba ang naturang resort upang hindi pamarisan ng ibang lumalabag sa­ ­alituntunin na bawal magtayo ng istraktura sa protected area tulad ng Chocolate Hills.

Isa sa sinisipat ng Senate Committee on ­Environment, Natural Resources and Climate Change ay palakasin ang enforcement agency ng DENR.

“I think ang nagkukulang ‘yong enforcement,” wika ni Villar dahil kahit hindi nag-isyu ng ­environmental compliance certificate ang DENR ay hindi naman napigilan ang pagtayo ng resort sa Chocolate Hills.

Hindi pa makapagsagawa ng ocular inspection ang komite ni Villar sa Bohol dahil tinitipon pa niya ang mga senador na maaaring sumama patungo sa Bohol.