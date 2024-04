Hinamon ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa ang bagong hepe ng Philippine National Police (PNP) na “walisin” ang mga gumagawa ng kalokohan sa pambansang pulisya.

“Internal cleaning program dapat ipagpatuloy niya para mabawas-bawasan yung mga pulis natin na gumagawa ng kalokohan,” giit ni Dela Rosa kay PNP chief Maj. Gen. Rommel Francisco Marbil.

“Dapat tuloy-tuloy iyan,” dagdag ng senador sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

Noong hirangin ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. si Marbil para pumalit sa nagretirong si Gen. Benjamin Acorda Jr., nanindigan itong hindi siya magdedeklara ng giyera kontra ilegal na droga.

Sabi naman ni Dela Rosa, kahit hindi ­magdeklara ng giyera kontra droga ang bagong PNP chief, ­trabaho pa rin niya na sugpuin ang ilegal na droga sa bansa.

“Fine with me basta importante bilang mandato ng PNP ‘yong pagsugpo ng ilegal na droga ay dapat gampanan nila iyan,” giit ng senador na na­ging utak ng war on drugs noong administrasyon ni ­dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte.