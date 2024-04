Babaeng leader, 3 galamay nabitag; drug gang nalansag

Pinaniniwalaang tuluyan nang mabubuwag ang isang grupo ng mga tulak ng droga sa Cavite makaraang naaresto ang babaeng lider nito at tatlo niyang miyembro sa buy bust operation at pagsamsam sa tinatayang P200K halaga ng shabu sa Bacoor City, Cavite, Sabado ng madaling araw.

Nakakulong ngayon sa Bacoor City Custodian Facility ang naarestong sina alyas Emily, 37, lider ng Velasco Group at miyembro nito na sina alyas Warly, 40; alyas Edwin, 43, at alyas Randy, 42, pawang residente ng Bacoor City, Cavite at nasa listahan ng High Value Individual (HVI).

Sa ulat, alas-12:30 kahapon ng madaling araw nang magsagawa ng buy bust operation na tinawag na Oplan Quennie ang mga operatiba ng Bacoor Component City Police Station, Drug Enforcement Unit sa Virgo St., Brgy Salinas 2, Bacoor City, Cavite na nagresulta sa pagkakaaresto sa lady leader ng Velasco drug Group at tatlong miyembro nito.

Nakuha sa kanilang pag-iingat ang limang piraso ng sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang 6 gramo at may street value na P108,800.00, buy bust money, coin purse at cellphone. (Gene Adsuara)