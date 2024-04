Angeline Poyos nahirang ulit bilang UAAP Player of the Week

PATULOY ang matikas na laro ni Angge Poyos kaya naman hindi matinag sa tuktok ng team standings ang University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses sa UAAP Season 86 women’s volleyball tournament.

Tangan ang 9-1 record, isa sa susi sa magandang kartada ng Golden Tigresses ang malaking tulong ni Poyos.

Kaya naman nahirang itong Collegiate Press Corps UAAP Player of the Week na hatid ng San Miguel Corporation.

Pangatlo na ng 5-foot-8 rookie Poyos ngayong season, nagtala ng impresibong performance noong Abril 3 nang umiskor ng 31 points kung saan ay naungusan nito ang record ni UE spiker Casiey Dongallo na 30-point output at pantayan ang puntos ni former Tigress Eya Laure na nagawa nito noong Season 84.

Kumana ng 27 attacks, tatlong service aces at isang block ang Golden Tigresses super rookie nang kaldagin ang Adamson University (AdU) Lady Falcons 22-25, 25-20, 26-24, 25-20 nakaraan.

“Thankful kasi comeback game for us kasi natalo kami noong last game namin against NU. Thankful kasi nakapag-contribute pa rin ako sa team,” saad ni Poyos.

Unanimous winner si Poyos sa weekly citation na suportado ng minor sponsors Discovery Suites at Jockey, tinalo nito sina Shevana Laput ng De La Salle University (DLSU) at Maicah Larroza, Faida Bakanke ng FEU at pambato ng National University (NU) na si Bella Belen. (Elech Dawa)