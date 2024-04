Ang Kapangyarihan ng Pagbabasa: Susi sa Tagumpay at Kaalaman

Pahintulutan ninyo akong simulan ang kolum na ito sa isang maikling tula na aking isinulat…

“Salamin ng Kaalaman”

Sa mundong abala sa TikTok at Facebook,

Sa Netflix, kung saan oras ay abot-langit,

Huwag natin kalimutang bumalik,

Sa mga pahina ng aklat na puno ng lihim.

Sa mga libro’y mundo’y lalo pang lumalawak,

Kaalamang walang hanggang katulad ng dagat,

Kulay, saya, at aral na sa atin ay umaawit,

Sa pagbabasa, diwa’y lalo pang sumisiklab

at sumisigaw.

***

Sa likod ng kayamanan at kapangyarihan ng ilang mga natatanging bilyonaryo, nadiskobre ko na naroon ang kanilang pagmamahal sa pagbabasa. Hindi lamang sila mga magaling at masipag na negosyante kundi mga mambabasa rin.

Si yumaong John Gokongwei, Jr. ng Cebu Pacific Air at Robinsons malls (ang dami niyang mga aklat sa opisina at sa bahay), Lucio Tan ng Philippine Airlines at PNB (inimbita niya ako noon sa Shanghai para sa simpleng book launching ng libro tungkol sa pilosopo ng Tsina na sinulat niya kasama ang isang propesor), yumaong Mercedes Gotamco Tan-Gotianun ng Filinvest at East West Bank, at yumaong Oscar Lopez (meron siyang malaking aklatan sa bahay), ilan lamang sa kanila.

Ang pagbabasa ay hindi lamang libangan kundi susi rin sa paglaya mula sa kahirapan. Ito ang nagpapalawak ng ating mga pangarap, pinalalakas ang ating imahinasyon, at nagbibigay sa atin ng karagdagang kaalaman upang maging mas mabuting tao.

Kahit sa larangan ng showbiz, makikita natin ang mga matagumpay at matatalinong personalidad na mahilig magbasa ng libro tulad nina Sharon Cuneta Pangilinan (mayroon siyang malaking aklatan), Lea Salonga, Sarah Geronimo, Anne Curtis (dala niya ang mga libro sa kanyang mga biyahe o sa tapings at ibinabahagi sa social media gamit ang hashtag #AnnesLibrary), Kris Aquino, Michelle Dee, Karylle, Kathryn Bernardo (na ibinabahagi ang mga libro na binabasa niya sa pamamagitan ng kanyang Instagram), Liza Soberano, ang Kim Chiu (na minsan ay ipinakita ang kanyang koleksyon ng libro sa kanyang vlog), Moira Dela Torre, Iza Calzado, Bela Padilla, at ang Miss Universe 2018 na si Catriona Gray na mahilig din sa mga aklat ng tula at prosa.

Sa buong mundo, marami rin ang kilalang mga bilyonaryo na mahilig magbasa. Mula kay Bill Gates ng Microsoft na bumabasa ng 50 libro kada taon (o isang libro bawat linggo!), si Mark Zuckerberg ng Facebook (hilig magbasa ng libro at nag-aral pa ng wikang Tsino na Mandarin), Elon Musk ng X (dating Twitter) hanggang kay bilyonaryang celebrity na si Oprah Winfrey na nagtutulak ng kanyang mga tagasunod sa TV na magbasa, ang pagbabasa ay patuloy na nagbibigay ng kapangyarihan at karunungan sa lahat.

Sa huli, tandaan natin na ang pagbabasa ay hindi lamang isang gawain kundi isang pamumuhay. Sa bawat pahina na ating binubuksan, bukas din ang ating isipan sa mas malawak na mundo ng kaalaman at tagumpay.

***

(I-email ako sa willsoonflourish@gmail.com, sundan si Wilson Lee Flores sa YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, at @iamwilsonleeflores sa Tiktok)