Andrea napagkamalang si Kylie Jenner

Kylie Jenner ng Pilipinas ang tawag kay Andrea Brillantes ngayon.

Eh kasi naman, sa latest haircut niya, plakadong-plakado nga niya ang hitsura ni Kylie, ha!

At keri ngang sabihin na mas mganda pa nga siya kay Kylie. Pero, sa unang tingin talaga, aakalain mong si Kylie nga siya.

Heto nga ang chika ng mga faney:

“Lakas maka-Kylie Jenner oh!”

“Ito talaga ang ka-lookalike ni Kylie.”

“Bagay sa iyo, at sobrang ganda mo!”

“Short hair era, pero so ganda.”

“Lalo akong na-inspire na magpa-short hair. Ang ganda kasi.”

“Can we all agree na super ganda ni Blythe, at ‘di siya kayang kabugin ni Kylie.”

“Damn you look like Kylie talaga.”

“Ang dyosa nitong girl na ito. Kabog silang lahat.”

“Kahit medyo nag-mature siya, ang ganda pa rin.”

“You know she’s gorgeous when she can pull any different hairstyle.”

Anyway, hairstyle raw niya `yon sa bago niyang show. At siyempre, nabaliw agad ang mga fan, na kahit 3 oras pa lang niyang napu-post ang bagong look niyang `yon sa TikTok, aba, halos isang milyon na agad ang views, at halos isang libo na agad ang komento.

Panalo talaga si Blythe!