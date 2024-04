Dapat ituloy ni Senador Jinggoy Ejercito Estrada ang imbestigasyon ng Senado sa diumano’y disinformation campaign patungkol sa West Philippine Sea na pinopondohan ng isang dayuhang bansa.

Matatandaang naghain ng kanyang Senate Resolution No. 910, hinimok ni Estrada ang Senate Committee on Public Information and Mass Media na manguna sa pagsisiyasat sa paglaganap ng mali at walang batayang impormasyon tungkol sa mga iligal na gawain at panghihimasok ng dayuhan sa karagatang sakop ng Pilipinas, mga hakbang na aniya ay nagpapahina sa makasaysayang tagumpay ng bansa sa Permanent Court of Arbitration (PCA).

Ayon sa grupong Kilos Pinoy Para Sa Pagbabago, “panahon na para imbestigahan ang disinformation campaign.”

Sa isang pahayag, sinabi ng grupo na lumalala ang mga balitang ipinapakalat ng Tsina laban sa Pilipinas.

“Dehado at talo tayo sa kwento ng Tsina laban sa atin. Mukhang may mga pinopondohang bloggers ang Tsina sa Pilipinas para wasakin tayo.”

Sa kanyang resolusyon, binigyan diin ng tagapangulo ng Senate Committee on National Defense and Security na “ang iniulat na disinformation campaign ng mga opisyal ng gobyerno, media outlets at maritime experts, maging ang mga pagtatangka diumano na ilihis ang atensyon ng publiko sa marahas na aksyon ng China at ituon sa umano’y militarization ng Vietnam sa WPS.”

“Habang ang defense department ay patuloy na nagmo-monitor at sinasalungat ang mga maling salaysay tungkol sa West Philippine Sea, ang kampanya laban sa fake news ay nangangailangan ng matibay na diskarte ng gobyerno at pakikilahok at edukasyon ng mamamayan para masiguro ang epektibong hakbang na gagawin natin,” pahayag ng beteranong mambabatas.

“Mabilis, madali at malawak ang pagpapakalat ng maling impormasyon sa WPS sa internet bunsod na rin ng accessibility ng social media platforms kaya’t nangangailangan ito ng agaran at kumprehensibong tugon mula sa gobyerno dahil maaaring mag-udyok ito hindi makabayang saloobin,” aniya.

“Ang pagpapanatili ng integridad ng pambansang teritoryo at pagprotekta sa ating mga karapatan sa karagatan at pambansang soberanya ay mahalagang interes para sa bansa,” sabi ni Estrada.