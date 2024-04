HINDI kinakitaan ng takot o pangamba si Pope Francis nang isapubliko niya sa isang panayam ang mga nais niyang mangyari sa kanyang burol sakaling bawian na siya ng buhay.

Ayon sa pinakamataas na lider ng Simbahang Katolika, nais niyang humimlay sa ataul pero walang grandiyosong catafalque o burulan para sa seremonya ng kanyang libing.

“It will be the last wake celebrated like that, with the pope’s body on show outside the coffin, on a catafalque” ani Santo Papa tungkol sa libing ng sinundan niyang si Pope Benedict XVI noong Enero ng nakaraang taon.

Aniya, nakipag-usap na rin siya sa mga lider ng seremonya at marami siyang ipinaalis na ritwal sa kanyang magiging burol para hindi ito maging overloaded o puno.

Kabilang din sa mga utos ni Pope Francis na ilibing ang kanyang mga labi sa St. Mary Major o Santa Maria Maggiore Basilica hindi katulad ng mga naunang namayapang Santo Papa na inilagak sa St. Peter’s Basilica.

Dito aniya siya nagdarasal noong Cardinal Jorge Mario Bergoglio pa lang siya mula sa Buenos Aires bago siya nahalal matapos magbitiw si Pope Benedict.

Aniya pa, gusto niyang maihimlay sa isang silid kung saan nakatago ang mga candelabra o candle holder.