Preso nakapuslit sa hearing 2 escort, hepe lagot

NANGANGANIB na masibak ang dalawang miyembro at hepe ng Tudela Municipal Police Station (MPS) sa Camotes Island sa Cebu matapos na makatakas ang isang preso na kanilang dinala sa korte para dumalo sa hearing noong Martes.

Bagamat agad ding nadakip makalipas ang ilang oras, iniimbestigahan kung paano nakapuslit ang presong si Rodel Maningo, 41 anyos, may kaso sa ilegal na droga.

Ayon kay Police Lt Col. Gerard Ace Palare, tagapagsalita ng Police Regional Office (PRO) 7, sisilipin ang kapabayaan dalawang escort nito habang apektado naman ng command responsibility ang kanilang hepe.

“There is an ongoing investigation for possible administrative liability and some things have been found out that need consideration,” pahayag ni Pelare.

Sa ulat, naghihintay ng kanilang hearing sa korte sa Barangay Poblacion. Danao City ang preso at dalawang escort nang magkakayaan ang mga huli na mag-almusal sa kalapit na karinderya.

Nang matapos na kumain, tumayo ang preso at nagpaalam na kukuha ng toothpick sabay karipas ng takbo palayo sa lugar.

Pasado ala-una nang madaling araw kahapon nang madaling araw nang dakpin ito sa bahay ng kanyang live-in partner.

“We expect that thorough investigation will be conducted to check if there was negligence on the part of the police escorts and if the commander did his job to supervise,” ayon kay Pelare.

Aniya hindi sinunod ng mga escort ang protocol na hindi dapat iniiwan ang preso kung dadalo ng court hearing sa lahat ng oras.(Edwin Balasa)