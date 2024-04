Philippine Fencing Association nilinaw isyu kay Maxine Esteban

TULUYANG naglabas ng pahayag ang Philippine Fencing Association (PFA) sa unang pagkakataon upang liwanagin ang usapin simula nang lumipat ang eskrimador na si Maxine Esteban ng nasyonalidad mula sa Pilipinas patungo sa pagiging mamamayan ng Ivory Coast.

Sa pagsisikap na ituwid ang rekord nitong Miyerkoles ay sinabi ng asosasyon na ang pagbabago ng pederasyon Esteban ay “dahil sa matagal na mga isyu na nakaapekto sa moral at pagkakaisa” ng pambansang koponan.

Sinabi ng PFA na ang top-ranked Filipino fencer sa women’s foil category ay si Samantha Kyle Catantan, na anila ay “nagdulot ng mas mahusay na resulta sa pangkalahatan sa mga internasyonal na torneo na naaprubahan at nasa budget ng PSC” at ng asosasyon.

Binanggit din ng PFA ang individual medal haul ni Esteban, na nanalo ng bronze medal para sa Pilipinas, habang si Catantan ay nanalo ng dalawang ginto, isang pilak at dalawang tansong medalya.

Sinabi ng PFA na ang iba pang medalya ni Esteban ay mula sa team foil events, kasama si Catantan.

Ipinaliwanag din ng sports federation na si Esteban ay nakaipon ng mas maraming international ranking points sa pamamagitan ng “paggamit ng kanyang pribadong mapagkukunan sa mas maraming torneo sa ibang bansa kaysa sa pinapayagan ng limitadong budget ng PFA.”

Gayunman, hindi pa rin sapat para sa kanya na magkuwalipika sa “mas matindi na kompetisyon” sa Asian zone.

“Under the FIE rules, each country can only send one fencer per category to vie for the last few places per continent for the Olympics,” paliwanag pa ng PFA.

“Thus, to secure an Olympic slot for the Philippines, the PFA was and is obliged to send Ms. Catantan — officially the country’s top-ranked women’s foilist under the aforementioned results,” ayon dito.

“Given this, the most viable route to the Paris Olympics for Ms. Esteban was through another qualification zone, which one could only compete as a national of that region (in her case, the African country of Ivory Coast),” dagdag ng PFA.

Sa kabila ng mga pahayag, ganap na sinuportahan ng PFA ang desisyon ni Esteban na lumipat ng nasyonalidad at sumang-ayon pa na talikuran ang tatlong taong statutory ban ng International Fencing Federation.

“Going forward, the PFA is committed to improving our athletes and our internal processes, with transparency, and fairness, as our core values, with the support of all our stakeholders,” sabi ng asosasyon. “The association reaffirms its commitment to the development of fencing and to help more Filipino fencers achieve their athletic goals, and in so doing, bring honor to our country and our flag.”

Sa pagrepresenta sa Ivory Coast ay nagawa ni Esteban makapagkuwalipika sa Paris Olympics noong Marso.

“The PFA congratulates Maxine Esteban on qualifying for the Paris Olympics and we wish her well in her future athletic endeavors,” ayon pa sa PFA. (Lito Oredo)