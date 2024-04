Ipinangako ni Pangulong Ferdinand “Bong Bong” Marcos Jr. ang pagdaragdag at pagbubuhos ng pondo para sa Support to Barangay Development Program (SBDP) sa ilalim ng pamamahala ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC).

“The President has directed the Cabinet to increase the financial support to the 864 BDP barangays for 2024. He tasked the DBM to allow the 864 barangays to access the FALGU (Financial Assistance to LGU) Program so that their requirements for farm to market roads and water system and sanitation can immediately be funded this year. The Department of the Interior and Local Government (DILG) and the Department of Budget and Management (DBM) will crunch the numbers and work out the immediate implementation of the President’s directive,” ang pahayag ni National Security Adviser at NTF-ELCAC co-vice chairperson Eduardo Ano.

Sa ginanap na pulong balitaan matapos ang NTF-ELCAC’s 5th executive meeting na pinamunuan mismo ni PBBM noong Huwebes, sinabi ni Sec. Ano na sa 2024 General Appropriations Act, mayroon ng P2.6 bilyon o P2.5 milyon kada isa sa 864 barangay na tatanggap ng SBDP.

“The President said that the P2.5 million per barangay is small. He said: ‘we have to do more. We have to do better than that. We will try to reach P10M per barangay’,” paliwanag ng NTF-ELCAC official.

Ang Barangay Development Program (BDP) ay inilunsad na ang pangunahing layunin ay makapagbigay ng kaunlaran sa mga lugar na dating napeste ng New People’s Army (NPA). Mula nang inilunsad ang programa, mayroon ng kabuuang P30.4 bilyong naigugol ang pamahalaan para sa 4,501 barangays na lumaya na sa pamemeste ng mga rebelde.

Inatasan ni PBBM ang kanyang gabinete na tutukan ang pagpopondo pa sa bawat specifically 864 na mga barangay pa na bibigyan ng SBDP para sa taong 2024.

“By significantly enhancing our investment in these communities, we aim not just to meet, but to exceed their needs for development and peace,” ang sabi ni Pangulong Marcos.