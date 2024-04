Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang Republic Act No. 11993 kung saan hinati sa anim ang Barangay 176 o mas kilala bilang Barangay Bagong Silang sa Caloocan City.

Sa ilalim ng batas na nilagdaan ng Pangulo noong Miyerkoles, April 3, tatawagin ang mga ito bilang Barangay 176-A, 176-B, 176-C, 176-D, 176-E, at 176-F.

Magsasagawa naman ang Commission on Elections (Comelec) ng plebisito sa loob ng 90 araw matapos maging epektibo ang batas.

Itinakda rin sa bagong batas ang pagtatalaga ng mga interim barangay official kabilang na rito ang chairman, pitong miyembro ng Sangguniang Barangay, Sangguniang Kabataan chairman at pitong SK member na itatalaga ng alkalde ng lungsod.

Kaugnay naman sa mga kasalukuyang nakaupong opisyal ng barangay, nakasaad sa batas na magpapatuloy ang mga ito sa kanilang serbisyo hanggang sa makapagtala ng mga opisyal sa mga bagong barangay.

Ipinasa ng Kamara de Representantes ang R.A. 11993 noong Nobyembre 21, 2022 at inamiyendahan naman ito ng Senado noong Disyembre 11, 2023. Magiging epektibo ito 15 araw pagkatapos ilathala sa Official Gazette o sa isang pahayagan na may general circulation. (Aileen Taliping/Prince Golez)