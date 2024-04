Paghahangad ng mas malusog na kinabukasan para sa mga Pilipino

Bilang chairperson ng Senate Committee on Health, pinangunahan ko noong Martes, April 2, ang isang public hearing hinggil sa mga pangunahing isyu na kinakaharap ng sektor ng kalusugan sa ating bansa. Sa pagtitipon na ito, tinalakay namin ang mga hakbang upang mapabuti ang kalidad ng serbisyong pangkalusugan para sa bawat Pilipino.

Isa sa mga pangunahing agenda sa hearing ay ang pag-a-upgrade at pagtatayo ng mga pampublikong ospital sa iba’t ibang parte ng bansa. Katuwang din ng mga ito ang layunin ng Philippine Health Facility Development Plan ng Department of Health upang makapaglaan ng sapat na pondo sa pagtatayo at pagsasaayos ng mga healthcare facilities sa buong bansa.

Napakahalaga na ang gobyerno ay patuloy na magsikap upang palakasin ang ating mga healthcare institutions. Prayoridad natin ang pagpapabuti ng mga ospital at pasilidad na pangkalusugan sa buong bansa upang masiguro ang kaligtasan at kagalingan ng bawat isa. Binigyang-diin ko ang kahalagahan ng pagtiyak na ang bawat ospital ay magkaroon ng sapat na pondo para sa kanilang operasyon at pagpapanatili. Hindi dapat ito maging “white elephant” o mga proyektong hindi napapakinabangan.

Tinutukan din namin ang kahalagahan ng pagpapabilis sa pagbibigay ng Health Emergency Allowance sa ating mga healthcare workers, na tunay na mga bayani sa panahon ng pandemya. Ipinaglalaban ko ang kanilang karapatan na makatanggap ng benepisyo na naaayon sa batas na ating isinulong noon para sa kanilang serbisyo at sakripisyo.

Sa ating Department of Health at Department of Budget and Management, umaapela po ako for the nth time na gawing prayoridad ang pag-release ng HEA para sa ating health workers. Ayusin niyo po ito dahil kayo po ang nasa Ehekutibo na dapat mag-implementa ng batas. Services rendered na po ito, kaya naman nararapat lamang na mabayaran ng gobyerno ang utang pa nito na HEA sa ating healthcare workers sa lalong madaling panahon. Sa mga healthcare workers, kaisa po ninyo ako rito. Nakikisimpatya po ako sa inyo. At ipinaglalaban ko po kayo.

Sa naturang hearing, nanawagan din ako para sa patuloy na operasyon at pagpapalakas ng Malasakit Centers, isang programang aking inilunsad at naisabatas, na naglalayong tulungan ang ating mga kababayang nangangailangan sa pagkuha ng tulong pangmedikal.

Maliban dito, isa pa sa mga tinalakay ay ang PhilHealth Konsulta Program, na naglalayong palawakin ang saklaw ng mga serbisyong pangkalusugan para sa bawat Pilipino. Mahalaga ang koordinasyon sa pagitan ng DOH at PhilHealth upang masiguro na ang mga programang ito ay maipatutupad nang maayos at mapakikinabangan ng mga pasyente lalo na ‘yung mga mahihirap.

Binigyang-diin ko rin ang kahalagahan ng mga Super Health Centers na nagdadala ng pangunahing serbisyong medikal mas malapit sa mga komunidad, kasama rito ang primary care, medical consultations at early disease detection sa mga kanayunan.

Sa harap naman ng kamakailan lamang na paglaganap ng sakit na pertussis o whooping cough sa iba’t ibang parte ng bansa, nanawagan ako sa publiko na sundin ang mga hakbang sa pag-iwas tulad ng tamang kalinisan at pagsusuot ng face mask upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Pinaalalahanan rin natin ang DOH na paigtingin pa lalo ang pagbabakuna at information drive laban sa mga umuusbong na sakit ngayon.

Sa gitna naman ng Kuwaresma, patuloy ang aking gawain na pagtugon sa mga pangangailangan ng mga Pilipino dahil bisyo ko na ang magserbisyo sa inyong lahat sa abot ng aking makakaya.

Noong Black Saturday, March 30, sinuportahan ko ang First Mindanao Open Stage Magic Competition na ginanap sa NCCC Mall Buhangin, Davao City. Ang aking opisina ay namahagi ng ilang mga damit at bola para sa mga kalahok.

Kahapon, April 3, personal tayong nakibahagi sa 25th Pandanan Festival at 171st Absolute Independence Day ng Luisiana, Laguna sa imbitasyon ni Mayor Jomapher Alvarez. Nagpapasalamat din tayo sa mga taga-Luisiana sa pagdeklara sa atin bilang adopted son ng kanilang bayan. Sa nasabing pagtitipon, namahagi tayo ng karagdagang tulong sa 500 displaced workers na naroon. Sila rin ay nabigyan ng pansamantalang trabaho ng DOLE.

Namahagi rin ang aking opisina na tulong sa mga nasunugan sa iba’t ibang parte ng bansa, kabilang na ang 137 sa Talisay City, Cebu; at 15 sa Pontevedra, Capiz.

Nagbigay rin tayo ng dagdag na suporta sa humigit- kumulang na 850 na small business owners sa probinsya ng Cagayan kasama sina Alcala Mayor Cristina Antonio, Amulung Mayor Elpidio Rendon, Baggao Mayor Leonardo Pattung, Camalaniugan Mayor Isidro Cabaddu, Enrile Mayor Miguel Decena Jr., Iguig Mayor Ferdinand Trinidad, Piat Mayor Leonel Guzman at Rizal Mayor Joel Ruma. Nakatanggap din ang mga ito ng tulong pangkabuhayan mula sa gobyerno sa ating pamamagitan.

Sa pagpapahalaga ng nutrisyon, nagpakain din ang aking opisina para sa mga pasyente at kamag-anak nila, pati frontliners sa East Avenue Medical Center at Philippine Children’s Medical Center sa Quezon City; Casimiro Ynares Memorial Hospital sa Rizal; at Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City.

Bilang inyong lingkod-bayan at Mr. Malasakit, patuloy kong tututukan ang kalagayan ng ating sektor ng kalusugan sa abot ng aking makakaya. Handa akong magpatawag ng buwanang pagdinig upang masubaybayan ang progreso ng mga programang pangkalusugan na layuning mapabuti at maproteksyunan ang kalusugan ng bawat Pilipino.

Naniniwala po ako na ang kalusugan ay katumbas ng bawat buhay ng mga Pilipino, kaya naman wala nang hihigit pa sa kahalagahan nito. Sama-sama nating harapin ang mga hamon at magtulungan tayong lahat para sa isang mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa ating bansa.