Olympian Hidilyn Diaz-Naranjo nananatiling reyna, alamat

NANANATILI ang respeto at saludo pa rin si Philippine Olympic Committee (POC) President Abraham “Bambol” Tolentino kay 2020+1 Tokyo Olympics gold medalist Hidilyn Diaz-Naranjo kahit bigo itong makasampa sa Paris Games ngayong taon.

“You’re still the queen,” sabi ni Tolentino kay Diaz-Naranjo na ilang minuto lang bago nakita ang kanyang pangalan sa labas ng magic 10 na nag-qualify para sa weightlifting competitions sa Paris Olympics. “You are still our champion, you deserve all the honor and respect for giving our country its first gold medal.”

Nitong Miyerkoles ng gabi sa Phuket, Thailand ay nagtapos sa ika-11 puwesto sa International Weightlifting Federation World Cup si Hidilyn sa 59-kgs category, ito na ang huling qualifier para sa Paris.

Si Diaz-Naranjo ay gumawa ng kanyang Olympic debut bilang 17-taon sa Beijing 2008. “You don’t have to say sorry, again, anak, ikaw pa rin ang reyna, isang alamat,” sabi ni Tolentino kay Diaz-Naranjo. (Lito Oredo)