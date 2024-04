Isa pang ahensiya ng pamahalaan ang matagumpay na inatake ng mga hacker.

Inanunsyo ng National Home Mortgage Finance Corporation (NHMFC) sa kanilang official website ang insidente ng hacking.

Sinabi ng NHMFC na maaaring nagkaroon ng data breach sa kanilang application systems at kasalukuyan na umanong iniimbestigahan ito.

Pinayuhan ng NHMFC ang kanilang mga empleyado at kliyente na magpalit ng password noong Abril 4, 2024 at maging maingat sa mga online transaction.

Sabi ng National Privacy Commission (NPC), tinimbre na ng NHMFC ang hacking noon pang Abril 3.

Samantala, naniniwala ang grupong Deep Web Konek na 55 gigabytes ng sensitibong impormasyon ang maaaring nakompromiso at ibinebenta ito sa halagang $3,500 sa dark web.

Dagdag ng grupo, isang hacker na ginagamit ang pangalang APPLELP ang may kagagawan ng hacking.

Ayon sa Deep Web Konek, ang hacking na nangyari sa NHMFC at sa Department of Science and Technology (DOST) ay bahagi ng tinatawag na “April LULZ Day attack” noong Abril 1 kung saan ay pinagtripan ang mga websites at systems sa bansa.

Bukod sa NHMFC at DOST, kasama sa nadale ng mga hacker ang Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System ng Department of Agriculture sa Region 8 at ang New Era College. (Eileen Mencias)