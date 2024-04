Nakaririnding heat index, kalamidad resbak ng kalikasan sa tao-Obispo

NANINIWALA si Tagbilaran, Bohol Bishop Alberto Uy na ganti ng kalikasan mula sa pang-aabuso ng mga tao ang nararanasang matinding init at iba pang kalamidad sa bansa.

Ayon sa Obispo, ang tumataas na temperatura ng kapaligiran ay epekto ng climate change na resulta naman ng patuloy na pang-aabuso at pananamantala ng mga tao sa kalikasan.

“God always forgives, man sometimes forgive, but creation never forgives. If you destroy creation, creation will destroy you. Ito ang katotohanan, ayaw natin mapagsabihan kasi masakit ang katotohanan,” ani Bishop Uy.

Samantala nananawagan din si Capiz Archbishop Victor Bendico sa publiko na isulong ang pagkakaroon ng balanse o patas na pagbibigay ng halaga sa pagitan ng kalikasan at negosyo.

Noong Abril 1 nang maitala ng Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (PAGASA) ang 44 degrees Celsius na heat index sa Roxas City, Capiz.(Juliet de Loza-Cudia)