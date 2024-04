Nagparamdam din sa IG: Mga faney nag-alala kay Heart Evangelista

Ang daming nag-alala kay Heart Evangelista. Parang may ‘something’ nga raw sa buhay niya ngayon, na parang ang tahi-tahimik nga niya.

Pero ngayong Biyernes nga ay sunod-sunod ulit ang post niya sa Instagram. At medyo nakahinga ng maluwag ang mga tagahanga niya.

At heto nga ang sabi ng mga faney:

“That’s why you were quiet, you were painting another masterpiece! Love it!”

“Hahaha ganyan talaga sizt, ‘di maiwasan mag-imagine tayo tungkol kay Heart.”

“Grabe naman ‘yung talent!”

“You wake up every morning fighting the same demons that left you tired the night before…that my love is bravery.”

“Beautiful piece.”

“This! The job of the artist is always to deepen the mystery. One day, I’ll buy one of your paintings, one day.”

“Yassss perfection.”

“This can’t be copied.”

“What else you can’t do my dear? Grabe.”

Well, wish ng marami na maging aktibo ulit si Heart sa pagpi-painting. Ang dami ngang gustong bumili ng painting niya!