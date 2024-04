Maris Racal, Anthony Jennings ‘di paasa sa mga faney

Lumabas na noong Huwebes ang unang episode ng SnoRene Tube.

Sa una ngang episode ay sumabak ang MaThon love team nina Maris Racal at Anthony Jennings sa pag-inom ng ‘epektus’ sa tuwing hindi nila masasagot ang mga tanong ng fans.

Ilang tanong pa lang ay napainom na sila nang hindi nila sagutin ang tanong kung ano ang mga dapat asahang proyekto sa kanila after ng kanilang teleseryeng ‘Can’t Buy Me Love’.

Sinagot naman din nila ang tanong ng fan kung nagkikita ba sila kapag walang taping or after ng taping ng ‘Can’t Buy Me Love’.

Nagpakatotoo ang dalawa nang sabihin nilang hindi sila nagkikita kapag walang taping. Minsan lang daw silang nagkikita kapag may events or okasyon ang ‘Cant’ Buy Me Love’.

Natuwa nga ang fans at netizens sa pagpapakatotoo ng dalawa at hindi nga raw nagpa-fan service o ‘yung gagawin lang ang lahat, maski hindi totoo, para lang mapakilig ang fans or mapasaya lang nila ang mga ito.

“Parang sila ‘yung first love team na hindi puro fan service para lang kiligin… kasi kung may chemistry it would definitely show. Very talented actors. More projects to both,” komento ng isang netizen sa nasabing YouTube vlog.

Samantala, super kinilig naman ang mga faney sa latest scene nina Snoop at Irene, mga characters nila sa ‘Can’t Buy me Love’, dahil nag-inuman sila na parang date na nga ng SnoRene.

Dahil nga sa inuman ay nakalimutan ni Irene na manonood sila ng play ng kanyang boyfriend na si Aldrich na role ni Jake Ejercito.

Mas nagiging exciting na nga ang mga eksena ng dalawa lalo pa’t sa May na ang finale ng ‘Can’t Buy Me Love’.

Bonggels!