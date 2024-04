Mananatiling ligtas ngayong tag-init

Simula nang madeklara ang tuyong panahon, halos araw-araw ay pumapalo sa danger level ang heat index o yung tinatawag na nararamdamang init sa iba’t ibang lugar sa bansa.

Pati ang ilang mga eskwelahan sa bansa, nagsuspinde na rin ng klase dahil hindi na komportable sa sobrang init na nararamdaman ang ating mga estudyante at mga guro.

Ayon sa mga eksperto, ang heat index na 42 hanggang 51 degrees celsius ay pwedeng magsanhi ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Para maiwasan ang mga ito, narito ang ilang mga tips para mapanatiling ligtas ang ating mga pamilya ngayong tag-init.

1. Magsuot ng komportableng damit. Piliin ang mga light-colored at maluluwag na damit upang maiwasan ang mainit na pakiramdam. Gumamit din ng sombrero o payong upang maprotektahan ang ulo at mukha mula sa init ng araw.

2. I-timing ang oras ng paglabas. Iwasan ang paglabas kapag pinakamainit na oras na karaniwang nangyayari mula 10 AM hanggang 4 PM. Kung hindi naman maiwasan at kinakailangan, magplano ng mga gawain sa umaga o hapon upang iwasan ang matinding init. Gumamit din ng sunblock.

3. Palaging magdala ng inuming tubig. Umiwas muna sa pag-inom ng maraming kape, alkohol o iba pang inuming may caffeine dahil mas nakakapagsanhi ito ng dehydration. Tubig lang sapat na.

4. Siguraduhin na may sapat na ventilation sa bahay. Hayaang bukas ang bintana para mag circulate ang hangin pero upang mabawasan ang init sa kwarto, panatilihing sarado ang kurtina o blinds. Mas mainam kung makakapag-invest sa “blackout” na kurtina. Maglagay din ng mga halaman upang mas maging maaliwalas ang paligid.

5. Ingatan din ang mga alagang hayop. Kung tayo ay may mga alagang hayop, nararamdaman din nila ang init na ramdam natin. Siguraduhin natin na may sapat silang suplay ng inuming tubig at nasa mahahangin na lugar para hindi sila magkasakit o madehydrate dahil sa init.

6. Bigyang-pansin ang paghahanda at pag-imbak ng pagkain. Huwag pabayaan na naka-expose nang matagal ang mga pagkain sa init ng araw, lalo na yung mabibilis na mapanis. Ito ay maaaring magdulot ng pagkasira ng tiyan.

Ang pinakaimportate, makinig sa ating mga katawan. Kapag nararamdaman natin na sobrang init na, at sumasama na ang ating pakiramdam, magpahinga at magpalamig. Iwasan ding uminit ang ulo.

Kung susundin ang mga tips na ito, mapapanatili nating ligtas at healthy ang ating pamilya laban sa mainit na panahon.