Luka Doncic, Mavs sapol ticket sa 1st round playoffs

BOKYA sa first quarter si Luka Doncic pero tumapos ng 25 points para itulak ang Dallas Mavericks sa 109-95 win laban sa Atlanta Hawks nitong Huwebes (Biyernes sa ‘Pinas).

Umiskor ng 26 si Kyrie Irving, may sahog pang 12 rebounds, 8 assists si Doncic at umangat ang Mavericks (46-30) sa fifth spot sa West sa unahan ng Suns at Pelicans na magkabuhol sa 45-31.

Nakasiguro na ng spot sa postseason ang Dallas. Nakikipag-agawan din sa sixth – huling guaranteed spot sa playoffs – ang Kings at Lakers.

Nagsumite ng 17 points si Bogdan Bogdanovic at may 16 si Dejounte Murray sa Hawks (36-41) na selyado na ang spot sa play-in tournament sa East. Naggigitgitan ang Atlanta at Bulls (36-40) sa 9th at 10th seeds.

Umabante hanggang 17 ang Mavs sa third quarter, naibaba ng Hawks sa pito sa kaagahan ng fourth.

Kaya lang, sa sumunod na higit 5 minutes ay hindi umiskor ang Atlanta kaya nanatili sa unahan ang Dallas.

“They’re good defensively,” wika ni Hawks coach Quin Snyder. “I feel like anytime we are able to move the ball and change sides, we’re not attacking a set defense as much.” (Vladi Eduarte)