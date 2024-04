Lolo yari sa ‘victim me’ modus

HINDI umubra sa mga awtoridad ang drama ng isang 62-anyos na lolo na nagreport sa presinto na pinasok ang kanyang bahay at tinangay ang nasa P1 milyon na cash at dalawang laptop matapos mabisto na siya ang nagnakaw sa mga ito sa Silang, Cavite noong Huwebes.

Nahaharap sa kasong Perjury ang suspek na si alyas ‘Ferdie’, tubong Pampanga ng Barangay Poblacion 3, Silang, Cavite.

Sa ulat, nagtungo sa presinto ang suspek bandang alas 11:50 nang umaga noong Huwebes para ireport na pinasok ng mga kawatan ang kanyang bahay sa Barangay Poblacion 3 bandang alas-kuwatro nang hapon noong Miyerkoles.

Dumaan umano ang magnanakaw sa harapang pintuan at tinangay ang nasa P1milyon niyang cash at dalawang laptop saka tumakas.

Nirebyu ng mga awtoridad ang Closed Circuit Television (CCTV) sa lugar kung saan nakunan ang isang lalaki na naka-dark jacket na may hood, baseball cap at itim na pantalon at pinasok ang nasabing bahay at saka lumabas.

Nagduda ang mga pulis kaya inaresto nila ang suspek kung saan narekober ang cash at laptop nito.(Gene Adsuara)