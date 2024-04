Nakaamba ang malakihang taas-presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo.

Ayon kay Department of Energy-Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, batay sa resulta ng apat na araw ng kalakalan sa pandaigdigang merkado, posibleng tumaas sa 90 sentimo hanggang P1.20 ang presyo kada litro ng gasolina.

Nasa P1.20 hanggang P1.40 kada litro naman ang posibleng idagdag sa presyo ng krudo habang P1.10 hanggang P1.30 sa kerosene.

Sinabi ni Romero na ang pangunahing dahilan ng paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo ay bunsod ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East at ang production cut ng Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC).

“It’s either tumaas pa rin o bumaba o posible pong ma-wipe out. Hopefully bumaba po `yung increase bago mag-Martes,”pahayag ni Romero.

Kadalasang nagpapatupad ang mga kompanya ng langis sa bansa ng dagdag o bawas-presyo sa mga produktong petrolyo tuwing Martes. (Betchai Julian)