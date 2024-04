KD Estrada, Alexa Ilacad maraming pa-ayuda

Bongga ang pasabog nina KD Estrada at Alexa Ilacad matapos nilang ianunsyo ang kanilang first face-to-face concert na magaganap ngayong May 31 sa Music Museum!

Noong 2022 ay nagkaroon ng virtual fancon ang KDLex kaya naman super happy sila ngayon na makakasama na nila ang fans in person.

Hindi rin maitago ni Alexa ang excitement lalo na at matagal nang hinihiling ng fans ang kanilang concert.

Bukod dito, may isa pang surprise si Alexa dahil maglalabas siya ng bagong single na sa ilalim ng ABS-CBN StarPop. Ang title nito ay ‘Believing In Magic’ at kahit teasers palang ang naire-release ay trending na agad sa X (dating Twitter) ang upcoming music niya.

Patuloy ang pagbuhos ng blessings para sa rising love team dahil kamakailan lang ay pinarangalan sila bilang Prom King and Queen sa ‘Star Magical Prom 2024’.

Talagang well fed ang KDLex fans ngayon sa dami ng ilo-look forward kina KD at Alexa! Kaya naman huwag palampasin ang ‘Add to Heart, KDLEX Concert’ na gaganapin sa Music Museum ngayong May 31! (Dondon Sermino)