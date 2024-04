Joshua Garcia gaya-gaya kay Daniel Padilla

Marami ang nakapansin na mistulang ginagaya ni Joshua Garcia ang style ng pagkanta ni Daniel Padilla.

Si Joshua ang special guest sa Binibining Bayambang 2024 sa Pangasinan nitong Huwebes ng gabi.

Mga cover songs ni Daniel ang version/areglo ng dalawang kanta na inawit ni Joshua.

Kapansin-pansin na hawig na hawig sa tono at galaw ni Deej ang performance ng Kapamilya aktor. Bumaba pa ito ng stage at lumapit sa audience habang kinakanta ang ‘Hanggang Kailan (Umuwi Ka Na Baby)’ at hinarana naman niya ng kantang ‘Yakap sa Dilim’ ang candidates ng beauty pageant.

Actually, mga 80s and 90s OPM hits ang dalawang kanta pero muli itong pinasikat ng ex-boyfriend ni Kathryn Bernardo.

Aliw na aliw naman ang mga taong nanonood kay Joshua na halos wala ka nang marinig sa kanyang pagkanta dahil sa sobrang ingay at lakas ng sigawan.

Bentang-benta rin sa audience ang mga adlib na tsika ng aktor na parang mas marami pa siyang kuwento kesa sa pagkanta niya. Pero dedma iyon sa fans basta makita lang daw nila si Joshua nang malapitan ay solved na sila.

Halatang nagkagulo ang mga tao dahil matapos bumaba ng stage ng aktor ay nawala ng ilang minuto ang live streaming video ng nasabing event.

Nagpa-picture pa sa audience ang aktor. Puring-puri ng fans ang gesture na iyon ni Joshua na nilapit talaga ang sarili niya sa mga taong nag-aabang sa kanya.

Bongga! (Ogie N. Rodriguez)