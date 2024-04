‘It’s Showtime’ ‘di totoong sa GMA studio magsu-show

Nakakaloka rin ang tsika ng ibang mga Marites at Era (as in intrigERA), ha!

Pinalalabas kasi nila na isa sa mga studio ng GMA-7 magsu-show ngayong Saturday ang ‘It’s Showtime’.

Eere na nga kasi sa Channel 7 ng GMA Network ang Kapamilya noontime show simula ngayong April 6 so may nagpakalat na isa raw sa studios ng Kapuso Network ang gagamitin nina Vice Ganda, Ogie Alcasid, Vhong Navarro, Anne Curtis, Amy Perez, Kim Chiu, at iba pang mga taga-‘It’s Showtime’ sa kanilang show.

Tinanong nga namin si Ogie tungkol doon.

“Totoo bang nagre-rehearse na kayo ngayon sa studio ng GMA-7?” tanong namin.

“Hindi. Dito pa rin sa studio namin sa ABS-CBN.

“Oh hindi. Run through kami ngayon. Dito pa rin sa ABS-CBN,” sey ni Ogie.

Dahil nga sa run through nila ngayong Friday kaya nag-taping na sila noong Thursday ng kanilang Friday episode.

Espesyal nga kasi ang special ng ‘It’s Showtime’ ngayong Saturday dahil birthday celebration ni Meme Vice plus unang araw nga ng pag-ere nila sa Channel 7.

‘Yun na!

Anyway, marami nga pala ang naaaliw sa pino-post ni Ogie na pictures nila ng misis niyang si Regine Velasquez-Alcasid habang nagwo-walking, exercise.

Madalas kasing caption ni Ogie na enjoy at gustong-gusto ni Regine ang ginagawa nila.

Pero sa pictures, nakasimangot, nakangiwi at kung ano-ano pa ang hitsura ni Regine na parang naiirita nga.

Pero siyempre, drama lang iyon ni Regine kaya naman aliw sa kanila ni Ogie ang kanilang followers, fans.

Bongga! (Jun Lalin)