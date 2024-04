Maraming preso o person deprived of liberty (PDL) ang nakararanas ngayon ng galis at pigsa dahil sa matinding init ng panahon.

Sa Bagong Pilipinas public briefing nitong Biyernes, Abril 5, inilahad ni Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) Director Ruel Rivera na nasa 600 kaso na ang naitala sa mga bilangguan sa Metro Manila pa lamang at may ilang katulad na kaso na rin sa iba pang rehiyon kaya nagsagawa sila ng inspection para makita ang kalagayan ng mga PDL.

“Dahil sa init ng panahon ay marami ho ngayon tayong mayroong scabies a mayroon na rin po silang mga reported na boils,” ani Rivera.

Pero naagapan na aniya ang pagkalat ng galis upang hindi na mas lalong kumalat pa sa mga kulungan lalo na at siksikan ang mga detention facility sa bansa.

Sinabi ng opisyal na nakipag-ugnayan na sila sa Department of Health para matulungan na gamutin ang sakit ng mga PDL at kumuha na rin ng karagdagang doktor ang ahensiya para maiwasan ang paglaganap ng mga nabanggit na sakit sa mga bilangguan. (Aileen Taliping)