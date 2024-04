Gatas epektib sa pagtulog, pampatibay ng buto

Malaki ang naitutulong ng moderate na pag-inom ng gatas para maging mahimbing ang pagtulog kahit ito ay iniinom ng mga adult.

Sa isinagawang pananaliksik, ang gatas ay mayaman rin sa calcium at vitamins A, D, at E. Lumalabas na ang kakulangan ng pag-inom ng gatas ay maaring magresulta ng poor sleep.

Gayunman, hindi dapat na uminom ng gatas kapag ito ay nagiging sanhi ng gastrointestinal distress, o kapag may allergy.

Ano ba ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng `digestive discomfort’ pagkatapos uminom ng gatas?

Ito umano ay dahil habang nagkakaedad ang tao ay nahihirapan nang matunaw ang gatas dahil sa lactose, sugar na natatagpuan sa dairy products.

Sa mga bagong silang na bata ay kaya nilang mag-produce ng lactose para sa maliliit nilang bituka. Gayunman 36% ng Americans at 68% ng tao sa mundo ang may lactose intolerance. Ang iba naman ay may special genes na kayang ipagpatuloy ang pag-inom ng gatas kahit na maging adult.

Dapat umano na magkaroon ng isang planado na diet, kasama ang pagkain ng may essential nutrients na kailangan para sa magandang kalusugan.

“A well-planned, balanced diet that includes these nutrients in sufficient quantities can provide all the essential nutrients necessary for good health, without the need for dairy milk,” ayon kay Lisa Andrews, dietitian at may-ari ng Sound Bites Nutrition.

Hindi naman aniya kailangang tigilan na ang dairy foods kung may lactose intolerance kundi dapat lang itong bawasan ito gaya ng pagkain ng yogurt at firm cheese na may mababang lactose dahil na rin sa ginawang processing.

Ang dairy sa pangkalahatan ay nagtataglay ng maraming ingredients na anti-inflammatory gaya ng protein, antioxidants, probiotics at omega-3 fatty acids.

Kinakailangan rin ang dairy para tumibay ang ating buto dahil ito ay may mataas na calcium.

Ayon sa mga researcher ang mga bata at adults na hindi nasasayaran ng dairy products sa katawan ay mataas ang panganib na magka-bone fracture. (Juliet de Loza-Cudia)