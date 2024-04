Umakyat ang inflation rate sa 3.7% nitong Marso mula sa 3.4% noong Pebrero dahil sa pagtaas ng presyo ng mga pagkain tulad ng bigas at karne.

Ang inflation ay tumutukoy sa bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin mula sa pagkain, pamasahe, petrolyo, load sa cellphone, pagpapagupit, renta, tubig, kuryente, at iba pa.

Ayon kay Philippine Statistics Authority (PSA) Undersecretary Dennis Mapa, umakyat ang food inflation sa 5.6% nitong Marso mula sa 4.6% noong Pebrero, at 76% ang ambag nito sa pagtaas ng inflation.

Sumipa rin ang inflation sa transportasyon kasama na gasolina, diesel, at pamasahe sa tricycle sa 2.1% mula sa 1.2%, at 16.4% ang ambag nito sa pagtaas.

Nasa 5.8% naman ang ambag ng inflation ng mga restaurant at accommodation services na nagtala ng 5.6% mula sa 5.3%. Malaki ang epekto ng taas-presyo ng pagkain sa inflation ng mga restaurant kung saan nabibilang ang mga karinderya.

Sabi ni Mapa, nasa 24.4% ang inflation ng bigas nitong Marso at malapit na ito sa all time high na 24.6% na naitala noon pang Pebrero 2009 na 24.6%. Halos 9% ang ambag ng rice inflation sa kabuuang inflation rate at ito ang pinakamatimbang sa inflation.

Babala ni Mapa, mananatiling mataas ang inflation ng bigas hanggang sa Hulyo ngunit inaasahan namang huhupa na ito pagpasok ng Agosto.

Ayon kay Mapa, tumaas ang inflation rate sa limang kategorya: pagkain, health, transport, recreation and sports, at restaurant at accommodation services.

Bumaba naman ang inflation ng alak at sigarilyo, upa, tubig, kuryente, household maintenance, personal care at miscellaneous goods and services. Hindi gumalaw ang inflation ng damit at sapatos, information and communication, education, at financial services.

Sabi ni Mapa, pinakamataas ang inflation sa Bangsamoro Autonomous Region (BARMM) na nasa 5% nitong Marso bagamat bumaba na ito mula sa 5.3% noong Pebrero.

Pinakamababa naman ang inflation sa Ilocos Region na nasa 2.2% bagamat umakyat ito mula sa 2% noong Pebrero. Umakyat naman ang inflation sa 11 rehiyon ng bansa.

Tanging sa BARMM, Eastern Visayas, at SOCCSKSARGEN lamang bumaba ang inflation. Hindi gumalaw ang inflation sa Central Luzon at sa Davao Region na kapwa nagtala ng 4.8%. (Eileen Mencias)