Essential Lady, Birchton patok

NAKATAKDANG humarurot sa pista ang magkakamping sina Essential Lady at Birchton sa magaganap na 3-Year-Old & Above Maiden Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Sabado.

Sasakyan ni class A rider O’Neal Cortez si Birchton habang si AP Asuncion ang gagabay kay Essential Lady sa distansiyang 1,400 metro.

Nakalaan ang P22,000 added prize, ang ibang makikipagtagisan ng bilis ay sina Tawi Tawi Island, American Ford, Watch Bell, Sunny Nature, Leviathan, Monrovian Belle, Breakthrough at Da Compulsive.

Komento ng mga karerista, posibleng magpakitang-gilas ang mga kalahok na sina Watch Bell, American Ford at Leviathan sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

May hahamigin din ang breeder ng mananalong kabayo na P4,500 habang P1,000 at P500 ang second at third, ayon sa sa pagkakasunod.

Samantala, walong races ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong Sabado kaya masaya na naman ang paglilibang ng mga karerista.

Tiyak na aabangan din ng mga karerista ang bakbakan ng 11 tigasing kabayo sa Philracom Rating Based Handicapping System na ilalarga sa Race 5. (Eledh Dawa)