Chiz Escudero biktima ng fake news!

Fake news ang tsikang kumalat na isinugod sa ospital si Senator Chiz Escudero.

Lalong hindi totoong in-airlift pa ang mister ni Heart Evangelista papuntang St. Luke’s Hospital.

Ayon sa isang malapit kay Sen. Chiz na nakatsikahan ng Abante, nakita pa ang senador sa Instagram live ni Heart at masigla naman ang mambabatas.

Nakita pa si Sen. Chiz na nagpapagupit habang nagpipinta si Heart.

Sabi pa ng taong tinanong namin, “Fake news iyan. May isang vlogger kasi na may blind item na inatake ang isang senador at akala si Chiz na.”

May dagdag pa ang source namin na nakausap ni Sen. Bong Revilla si Sen. Chiz at naikuwento raw ng mister ni Heart na tumaas ang BP (blood pressure) nito, pero walang nangyaring atake sa puso, ha!

Nakakaloka talaga ang ibang fake news peddlers, ha! (Jun Lalin)