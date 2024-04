Kailangang aksyunan at hindi maaaring magpanggap na lamang ang Pilipinas na walang ginagawang mali ang China sa West Philippine Sea (WPS).

Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa kanilang pag-uusap ni Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya nang mag-courtesy call ang opisyal sa Malacañang noong Huwebes, Abril 4.

Sabi ng Pangulo, hindi maaaring balewalain ang mga nangyayari sa WPS subalit mahalaga pa rin aniya na magkaroon ng kapayapaan sa rehiyon at ito ang pinagsisikapang gawin ng Pilipinas.

“When it comes to foreign policy and that we analyze geopolitics, this is the most important thing that we must find a way to keep it (WPS) at peace. That is what the Philippines will always work for,” wika ni Pangulong Marcos kay Kazuya.

“However, we also have to respond to the actual situation on the ground. They cannot cover our eyes and pretend that nothing happened,” dagdag pa niya.

Walang ibang hinahangad ang Pilipinas, sabi ng Pangulo, kundi ang maging bukas para sa lahat ang WPS at malayang makapaglayag dito para sa mga sasakyang pandagat at kalakalan.

Inihayag ito ng Pangulo kasunod ng pagbomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa resupply mission ng Philippine Coast Guard sa BRP Sierra Madre na nakahimpil sa Ayungin Shoal. Inaangkin ng China ang Ayungin Shoal bagama’t sakop ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas.

Samantala, inaasahang mapag-uusapan sa trilateral summit sa Amerika nina Pangulong Marcos, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida ang nagaganap na tensiyon sa WPS.

Ito ang inihayag sa pre-departure briefing sa Malacañang ni Department of Foreign Affairs (DFA) Undersecretary Hans Mohaimin Siriban nang tanungin kung ano ang mga isyung pag-uusapan sa trilateral summit ng tatlong lider sa susunod na linggo.

Nilinaw naman ni Siriban na walang intensiyon ang nakatakdang trilateral summit na painitin ang ibang bansa dahil ang tututukan sa pulong ay pagtutulungan para sa ekonomiya.

“This trilateral cooperation is not directed to any country. It is really a deepening of existing strong bilateral alliances that we have had,” dagdag ni Siriban.

Sinabi ng opisyal na kasama sa layunin ng trilateral summit na magkaroon ng malayang paglalayag sa WPS at sa iba pang mga karagatan.

Sa Abril 11 ang nakatakdang trilateral meeting nina Marcos, Biden at Kishida na gaganapin sa Washington, D.C. (Aileen Taliping/Prince Golez)