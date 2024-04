Bulol moment ni Anne Curtis, pinagpiyestahan sa socmed

Trending muli ang ‘It’s Showtime’ moment ni Anne Curtis sa episode nitong Miyerkoles matapos ang makwela niyang pagkabulol sa kanyang teleprompter dialogue sa segment nitong ‘EXpecially for You’.

Ang opening spiel sana dapat na “Ang nang-iwan at iniwanan ay muling maghaharap…,” ay naging “Ang nang-iwan ay iniwanan ay… ang nang-iwan at iniwanan…”

Kaya naman, agad siyang iniwanan sa stage nina Vice Ganda, Vhong Navarro, at Jhong Hilario na kinaaliwan naman ng Madlang People!

“Bahala ka diyan! Ang laki-laki ng bibig mo eh mali-mali naman lumalabas,” pabirong hirit ni Vice. In fairness, bumawi naman si Anne at naitawid na parang makata ang kanyang binitwang spiel sabay palakpak mula sa audience!

Pero, hindi na mababawi ang aliw ng madla sa kanyang blooper onstage at naging patok pa sa TikTok na may almost 1 million views as of the moment sa official account ng ABS-CBN at naka-ilang repost sa iba’t ibang platforms. Dahil dito, eh todo rin ang paghirit ng netizens sa kanyang tongue-twisting moment!

Naku, paano pa raw kaya kung maaya si Anne na maging Star Patroller tulad ng kapwa Kapamilya stars? Pero, game na game silang makita siyang maging guest anchor!

“Di ko ma-imagine si Anne sa ‘TV Patrol’ as Star Patroller na mabulol hahahahahahahaha,” patawang hirit ng isang netizen.

Hindi na bago kay Anne ang mga ganitong eksena sa ‘It’s Showtime’ pero for sure ay hindi naman magkamaliw ang Madlang People kung anong paandar ang maipapakita niya live! May maka-top kaya sa kanyang “Birthday Ko?” moment o kaya naman sa menudo with capsicum? Ayan ang dapat abangan!

Speaking of abangan, mukhang may kaabang-abang din siyang niluluto with Jericho Rosales na magkakaroon naman ng upcoming Dreamscape project din. Hmm, ano kaya ito?

Pero for now, abangan muna si Anne at ang buong ‘It’s Showtime’ family mula Lunes hanggang Sabado ng tanghali sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, iWantTFC, A2Z, at GTV.

And ngayong Sabado ay mapapanood na nga sila sa Channel 7 ng GMA Network, ha!