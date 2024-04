Arvin Tolentino, Batang Pier martsa sa 4th straight win

Mga laro Sabado: (Ninoy Aquino Stadium)

3:00pm – Blackwater vs Rain or Shine

6:15pm – NLEX vs Magnolia

MULA opening tipoff ay bumubuga na ang armada ng NorthPort hanggang kumpletuhin ang start-to-finish na 112-96 panalo kontra TNT sa PBA Philippine Cup sa Smart Araneta Coliseum Biyernes ng gabi.

Ikinamada ni Arvin Tolentino sa first half ang 22 sa kanyang 29 points para ihatid sa pang-apat na sunod na panalo ang Batang Pier. Bumakas ng career-highs 22 points, 13 rebounds si JM Calma at 14 markers si Joshua Munzon.

“‘Yung three-week break namin hopefully naka-contribute sa mindset ng players,” ani coach Bonnie Tan. “Sa schedule namin, sa three weeks na darating we have seven games and ‘yun isa-isa lang sabi namin. Again, sana madala namin baon ‘yung three-week break.”

Matapos umpisahan ang conference sa talo, inakbayan ng NorthPort ang NLEX (4-1) sa second spot. Napigil sa 2-3 ang Tropang Giga.

Sa record ni chief statistician Fidel Mangonon III, bago kagabi ay pinakamalaking tambakang panalo sa NorthPort franchise history ang 115-79 kontra Phoenix (2021 Philippine Cup elims), 124-90 vs Ginebra (2019 Governors semis Game 1) at 121-88 vs SMB (2019 Commissioner’s elims).

Mula sa 61-34 lead sa halftime, pinabuka pa ng Batang Pier ang lead sa 66-34 sa kaagahan ng third. Pagkatapos ng 36 minutes, diyeta sa 20 of 59 shooting ang Tropang Giga.

Naibaba ng TNT 103-88 sa 3-pointer ni RR Pogoy kulang 3 minutes pa pero naubusan na ng oras.

Tumapos ng 34 points si Pogoy, 28 dito pagbalik mula sa break pero kinapos. May 18 si Kim Aurin, nalimitahan sa 5 of 13 shooting si Calvin Oftana tungo sa 13 markers. (Vladi Eduarte)