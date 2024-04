Alyssa Solomon sinandigan ng NU laban sa Lady Warriors

Mga laro Huwebes:

(Mall of Asia Arena)

2:00 pm. – DLSU vs UP

4:00 pm. – FEU vs Ateneo

SINAKMAL ng National University (NU) Lady Bulldogs ang pangatlong sunod na panalo matapos silang akbayan ni Alyssa Solomon para lamugin ang University of the East (UE) Lady Warriors, 25-14, 25-14, 25 12 sa 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament second round elimination, Miyerkoles, sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Kinana ni Solomon ang 14 points mula sa 12 attacks at tig-isang block at service ace para tulungan ang NU na ilista ang 8-2 karta at hawakan ang solo second place sa team standings habang nalasap ng Lady Warriors ang pangpitong talo sa siyam na laro.

Maliban sa opensa ay pinairal din ng Lady Bulldogs ang higpit na kanilang depensa matapos nilang limitahan sa anim na puntos ang kamador ng Lady Warriors na si super rookie Casiey Monique Dongallo.

Nakatuwang ni Solomon sa opensa sina Mhicaela Belen, Evangeline Alinsug at Minierva Maaya na tumikada ng 13, siyam at walong puntos, ayon sa pagkakahilera.

Maagang ipinakita ng Lady Bulddogs ang kanilang bangis matapos nilang sakmalin ang unang dalawang frame.

Nanatili ang pagiging mabalasik ng NU sa third set, abante agad sila ng anim na puntos, 13-7, kaya lumapit sila sa pagwalis sa Lady Warriors.

Lumobo pa sa 11 puntos ang bentahe ng Lady Bulldogs, 21-10, kaya naman magaan nilang nakuha ang panalo sa set 3.

Lumalapit ang NU sa final four berth, isang panalo na lang ang kailangan o matalo ang Ateneo Lady Eagles ngayong araw kontra Far Eastern University Lady Tamaraws.

Wala pang talo ang NU sa second round at pakay nilang ikadena ang pang-apat na sunod na panalo sa susunod na Miyerkoles kontra Ateneo sa parehong lugar.

Kumana si Riza Nogales ng anim na puntos habang lima ang inambag ni Angelica Claire Castillo pero hindi sapat upang itaguyod sa panalo ang UE.

Sunod na laro naman ng Lady Warriors ay sa Martes laban sa defending champions De La Salle University (DLSU) Lady Spikers sa Araneta Coliseum.

Samantala, maghaharap ngayong araw ang DLSU at University of the Philippines (UP) Lady Maroons alas-2 ng hapon sa MOA habang magkatapat ang University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses at Ateneo sa alas-4. (Elech Dawa)