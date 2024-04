2 haybol ni bantag sinalakay: Mga bala, boga bumulaga

SINALAKAY ng mga ahente ng National Bureau of Investigation (NBI) ang mga bahay ni dating Bureau of Corrections (BuCor) director general Gerald Bantag sa Laguna at Caloocan City pero wala ang huli dito at tanging mga bala at baril na pinaniniwalaang pag-aari nito ang bumulaga sa mga awtoridad.

Isinagawa ng NBI ang raid sa nasabing mga lugar matapos silang makatanggap ng impormasyon na nakikita rito si Bantag, ang itinuturong mastermind sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid malapit sa bahay nito sa Las Piñas City noong Oktubre 3, 2022.

Nakausap din ng mga NBI agent ang ilang residente sa nabanggit na mga lugar at sinabi ng mga ito na may nakikita silang mga tao rito pero agad din namang umaalis.

Nagtungo ang mga ahente ng NBI sa bahay ni Bantag sa Caloocan City at Sta. Rosa, Laguna para isilbi ang warrant of arrest nito.

SInalakay ng NBI ang bahay ni Bantag sa Sta. Rosa noong Abril 2, 2024 kung saan siyam na bala ang nakita nila rito makalipas ang ilang minutong paghahanap.

Wala rin si Bantag sa kanyang bahay sa Caloocan City pero ilang baril ang narekober dito ng mga awtoridad na pinaniniwalaang pag-aari ng dating BuCor chief.

Ikinasa ang raid sa mga bahay ni Bantag ilang linggo matapos na pumanaw noong Marso 15 ang kanyang aide na si dating BuCor deputy security officer Ricardo Zulueta, akusado rin sa Percy Lapid murder case.

Nakita sa kanyang death certificate na hindi atake sa puso kundi cerebrovascular disease intracranial hemorrhage o pagdurugo sa kanyang ulo ang ikinamatay nito.

Noong Abril ng nakaraang taon, kapwa sila inisyuhan ng warrant of arrest ng mga korte sa Muntinlupa at Las Piñas dahil sa tig-dalawang bilang ng kasong murder kaugnay sa pagpatay kina Lapid at umano’y middleman na si Jun Villamor.

Nag-alok na rin ang Department of Justice (DOJ) ng pabuyang P2 milyon sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni Bantag at P1 milyon para kay Zulueta.