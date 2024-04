Umabot na sa 18 bayan at siyudad mula sa iba’t ibang rehiyon sa bansa ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa El Niño.

Ayon kay Presidential Communications Office (PCO) Assistant Secretary at Task Force El Niño Spokesperson Joey Villarama, kabilang sa mga isinailalim sa state of calamity ang 11 bayan sa Occidental Mindoro, Bulalacao at Mansalay sa Oriental Mindoro, San Vicente sa Palawan, San Andres sa Romblon, Mayoyao sa Ifugao, Sibalom sa Antique, at Zamboanga City.

Marami pang lokal na pamahalaan ang nagbabalak aniya na sumunod na rin sa pagdeklara ng state of calamity dahil sa matinding epekto ng El Niño sa kanilang mga lugar.

Samantala, umabot na sa P2.63 bilyon ang pinsala ng El Niño sa agrikultura, ayon sa datos ng Department of Agriculture.

Dagdag ni Villarama, nagbigay na ang gobyerno ng P1.1 bilyong halaga ng tulong pinansyal, gasolina, food packs at kagamitan sa mga magsasaka at pamilyang apektado ng El Niño. (Carl Santiago)