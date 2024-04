WBC minimumweight champion Jerusalem sinaluduhan ni Clarin

PERSONAL na sinuportahan ni Games and Amusements Board (GAB) Chairman Atty. Richard S. Clarin sa nakalipas niyang laban ang bagong hirang na World Boxing Council (WBC) minimumweight champion Melvin ‘Gringo’ Jerusalem sa Japan nitong Marso 31.

Tagumpay na naagaw ni Jerusalem ang WBC minimumweight crown sa dating kampeon na si Japanese fighter Yudai Shigeoka sa bakbakang ginanap sa Nagoya International Conference Hall.

“The formidable Jerusalem dethroned WBC minimumweight champ Yudai Shigeoka. He floored the Japanese titleholder twice with well-timed right counters in rounds three and six, securing a split decision victory (114-112 twice in his favor, 113-114 against him) after twelve hard-fought rounds,” ayon sa pahayag ng GAB na pinamumunuan ni Clarin.

“Jerusalem is our first Filipino world boxing champion this year. Your Games and Amusements Board family is proud of you, Melvin!”

Bahagi pa rin ito sa 3XPRO advocacy ni Clarin na ‘promote, professionalize, protect’ ang Philippine sports kaya buo ang kanyang suporta sa mga boksingero at iba pang propesyunal na atletang Pinoy na lumalaban sa labas ng bansa.

(Abante Sports)