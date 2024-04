Tumoma sa bukingan session: Maris Racal, Anthony Jennings may aaminin?

Ang bongga ng cast ng ‘Can’t Buy Me Love’ dahil sasabak sila sa nakakatuwa at nakaka-excite na mga hamon sa bagong Made-For-YouTube series na ‘Can’t Buy Me Love All Access’ na mapapanood nang libre worldwide sa ABS-CBN Entertainment YouTube Channel.

Simula nga ngayong April 4 ay tampok sa eight-part digital series sina Maris Racal, Anthony Jennings, Chie Filomeno, Albie Casino, Kaila Estrada, Joao Constancia, Vivoree, Gello Marquez, at Alora Sasam.

Sa unang episode na ipapalabas, maghaharap sa isang masayang drinking game ang trending tandem na sina Anthony at Maris, na gumaganap bilang Snoop at Irene sa serye, habang sinasagot ang mga nakakagulantang na tanong mula sa mga fan.

Nang malaman nga ng SnoRene fans ang tungkol dito ay sobrang kinilig na sila, ha!

Ang ibang fans pa nga nina Maris, Anthony ay umaasang sasagutin nila ang tanong kung posible bang maging sila kung wala ang boyfriend ng dalaga?

Siyempre, open naman si Maris sa relasyon nila ni Rico Blanco, ha!

Well, napag-usapan nga kaya ‘yon?

Anyway, maaaring abangan ng mga manonood ang mga bagong episode tuwing Lunes at Huwebes simula 6pm sa buong buwan ng Abril.

Bongga! (Jun Lalin)