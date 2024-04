Tattoo artist napurnada biyaheng-Malaysia buking bitbit na marijuana

ISANG lady tattoo artist at kalahok sa isang kompetisyon sa Malaysia ang dinakip ng mga tauhan ng Philippine National Police- Aviation Security Group (PNP-ASG), Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) at Ninoy Aquino International Airport- Inter-Agency Drug Interdiction Task Group (NAIA-IADITG) matapos matuklasan na may bitbit itong marijuana patungo sa nasabing bansa.

Sa report ng NAIA PDEA-IADITG, papaalis na ang suspek at kasama nito, kapwa residente sa Barangay Pinsao Proper, Baguio City patungong Kota Kinabalu sakay ng Air Asia flight nang makita sa x-ray machine sa final security check ng bagahe ni Jasmine Adaoal, 26 anyos, ang Swiss knife, gunting at Isang plastic sachet na naglalaman ng pinatuyong dahon ng marijuana.

Narekober sa pag-iingat ni Adaoal ang nasa 3.8 gramo ng marijuana na may standard drug price na P456.00.

Mahaharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Board of 2002. (Otto Osorio)