Shohei Ohtani pinaglayag unang homer sa Dodgers

SA kanyang pang-siyam na laro sa bagong team, pinaglayag ni Shohei Ohtani ang una niyang home run para sa Los Angeles Dodgers Miyerkoles ng gabi (Huwebes sa Pilipinas).

Sa seventh inning ng 5-4 win kontra San Francisco 49ers, pinitik ni Ohtani ang 93.2 mph sinker ni left-hander Taylor Rogers.

Nasa labas pa ng strike zone ang bola pero tinamaan pa rin ng Japanese star at pinalipad sa right-center field.

Lumagutok sa kanyang bat ang bola sa bilis na 105.6 mph at lumanding 430 feet mula sa plate, pinulot na lang ng isang fan.

Dumating ang homer sa 41st plate appearance ng two-time MVP, lumayas ng Los Angeles Angels pagkatapos ng nakaraang season bilang free agent at pumirma ng record $700 million, 10-year contract, sa Dodgers.

Hanggang hitting pa lang si Ohtani, hindi pa maka-bato matapos sumailalim sa elbow surgery noong September.

Sa 172nd major league home run ni Ohtani ay lumamang ang LA 5-3. Naka-homer din si Miguel Rojas.

Ni-retire ni Tyler Glasnow ang 15 sa first 18 batters na hinarap bago kumabyos sa sixth. Nalusutan siya ng 49ers ng tatlong runs at four hits, may seven strikeouts at two walks. (Vladi Eduarte)