Sa Canada ang shooting? Alden Richards, Kathryn Bernardo babawiin titulo sa DongYan

Ilang araw na ring trending sa X at iba pang social media site ang ‘KathDen’.

Binulabog talaga ng fans nina Kathryn Bernardo at Alden Richards ang online world.

Maingay na maingay ring pinag-uusapan sa lahat ng social media platforms ang pagkakaroon ng sequel ng one of the highest grossing Filipino films of all time na ‘Hello, Love, Goodbye’, ang unang pelikula na pinagsamahan nina Kathryn at Alden noong 2019.

Mukhang tuloy na tuloy na nga ang matagal nang hinihintay ng milyong-milyong nakapanood ng ‘HLG’ worldwide.

Excited na silang mapanood ulit sa big screen ang continuation ng pagmamahalan nina Joy at Ethan, mga characters nina Kath at Alden sw ‘HLG’ na minahal ng mga manonood.

Kung sa Hong Kong kinunan ang kabuuan ng unang pelikula ng KathDen, sa Canada naman daw ipagpapatuloy ang naudlot na pagmamahalan ng characters nina Kath at Alden.

Bitin at hindi nagkatuluyan sina Joy at Ethan sa unang pelikula kaya sigaw ng fans nila, heto na nga raw ang tamang oras para matupad ang inaasam-asam nilang muling pagsasama ng dalawa at sana raw more daring scenes, more love scenes, more kilig at sa ending ay magkatuluyan na ang dalawa.

May netizens pa nga na nag-suggest ng mga twist at plots sa part 2 ng ‘HLG’. Dapat daw ay may bonggang wedding scene at dapat daw mag-asawa na ang role ng dalawa sa Canada.

Kaloka, ha. Halatang kabisado nila ang buong movie at alam nila ang pwedeng maging karugtong nito.

May narinig nga pala kami na balak daw ipasok sa Metro Manila Film Festival ngayong taon ang part 2 ng ‘HLG’.

Sigaw ng netizens, mukhang may balak ang Asia’s Phenomenal Superstar at Asia’s Multimedia Star na bawiin ang titulo mula kina Dingdong Dantes at Marian Rivera bilang mga lead stars ng highest grossing Filipino film of all time.

Kung matatandaan, mahigit apat na taon ding hinawakan ng KathDen movie na ‘Hello,Love, Goodbye’ ang titulong highest grossing Filipino film of all time at nitong January ay inilipat na nga sa DongYan ang titulo dahil sa 2023’s top grossing movie na ‘Rewind’.

Marami ngang netizens ang umalma dahil hindi raw fair sa ‘HLG’ dahil hindi naman daw pinalabas during Christmas season ang KathDen movie unlike sa DongYan na official entry ng MMFF.

July 31, 2019 ni-release ang pelikula nina Kath at Alden.

Tinitiyak nga ng fans na sigurado raw na maibabalik sa tambalang KathDen ang mga korona nila.

Nagbabanta silang aagawin ang titulo at ibibigay muli sa tunay na phenomenal box-office royalties. May ganun?

‘Pag nagkataon, dalawang pelikula ang gagawin ng aktres ngayong 2024. Mauuna niyang gawin ang inaabangang period movie na ‘Elena 1944’ under direk Olivia Lamasan na tungkol sa comfort women during Japanese occupation.

Samantala, iikot din sa World War II at panahon ng Hapon ang gagawing historical TV series ni Alden sa GMA 7, ang ‘Pulang Araw’. Bongga!

Anyway, abangan natin kung matutuloy nga sa MMFF 2024 ang sequel ng ‘Hello, Love, Goodbye’.

‘Yun na! (Ogie N. Rodriguez)