Roselyn Doria binuhat Cignal kontra Farm Fresh

Mga laro sa Abril 6 (Sabado):

(Sta. Rosa Sports Complex)

2:00pm – Akari vs Galeries Tower

4:00pm – Choco Mucho vs Capital1

6:00pm – Creamline vs Petro Gazz

IBINUHOS ni Roselyn Doria ang ngitngit ng Cignal HD Spikers sa dominanteng pagwawalis sa nakasagupang Farm Fresh Foxies 25-10, 25-14, 25-15 sa unang sultada, Huwebes, sa Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference preliminaries sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Itinala ni Doria ang kabuuang 8 puntos na lahat ay nagmula sa matitinding atake upang agad na bigyang direksiyon ang HD Spikers na makabawi mula sa masaklap na huling kabiguan tungo sa pagpapaganda sa kanilang kabuuang kartada na 5 panalo at 2 talo.

“Ginawa lang namin kung ano ang responsiblilty sa team,” sabi ni Doria. “Ang lessons learned ang pagkatalo namin sa last game na ginamit namin na motivation dito sa laro.”

Tumulong sina Jovelyn Gonzaga na may 17 puntos, Frances Xenia Molina na may 11 marka at Vanessa Gandler na may 10 puntos. May anim na puntos din si Marivic Velanie Meneses at lima si Maria Angelica Cayuna.

Agad na umatake ang HD Spikers sa unang set sa pagbuhos ng 14-5 bomba habang sa ikalawang set ay iniwan din nito agad ang Foxies sa iskor na 10-2. Hindi na pinahabol pa ng HD Spikers ang Foxies sa ikatlong set sa pagbomba ng 15-4 tungo na sa pagkapit sa tatlong koponan sa ikaapat na puwesto.

“Alam naman natin na lahat ng games must win, kaya babaunin namin ang lahat ng magagandang ginawa namin dito sa susunod na laban,” sabi pa ni Doria.

Nagawa ng Cignal na ibuhos ang 47 atake kumpara sa 28 lamang ng Farm Fresh. Mayroon din itong isinalpak na 10 aces kumpara sa apat lamang ng Foxies.

Ang kabiguan ay naghulog sa Farm Fresh sa kabuuang 2-5 panalo-talo at nanganganib na maiwanan sa labanan para sa kinakailangang apat na puwesto sa semifinals. (Lito Oredo)