Sino raw itong politiko ang tila inaalmusal ang babaeng nakatira lamang sa katapat niyang condominium unit?

Ayon sa nakalap ni Mang Teban, hindi pa kasal ang politiko pero may girlfriend itong tinitira este tumitira sa kanyang condo unit.

Ang estilo ng politiko, kapag umaga ay nagpapaalam ito sa kanyang girlfriend na magdya-jogging lamang.

Pero imbes na mag-jogging, tumatakbo ito paak¬yat sa kabilang condominium para katagpuin ang isang sexy celebrity.

Nauuna pang tumirik ang mata ng politician kaysa sa pagsikat ng araw. Pagkatapos ng churvahan, pinapakain pa ito ng almusal ng bebot.

Kaya pagbalik ng politiko sa kanyang condo, hindi na niya makain ang inihandang almusal ng kanyang girlfriend, eh paano ba naman ay nabusog sa kanyang “escabeche”.

Nagdadahilan na lang ito na bigla raw itong nanghina kaya napakain agad sa isang fast food.

Pintahan n’yo na. Ang politiko na inaalmusal ang kapitbahay niyang babae ay may letrang S sa kanyang pangalan, as in sex.