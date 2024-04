Nagtago raw sa loob ng underground bunker sa loob ng kingdom sa Davao City ang puganteng pastor ng Kingdom of Jesus Christ (KOJC) na si Apollo Quiboloy kaya hindi ito nakita ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation (NBI) at Philippine National Police (PNP) nang lusubin nila ang kaharian ng pastor

Ayon sa insider sa KOJC, isang buwan nang naninirihan sa underground bunker si Quiboloy at bantay-sarado raw ito ng kanyang mga pinagkakatiwalaang tagasuporta

Matagal na umano ang underground bunker sa loob ng kingdom at ilan lamang daw ang nakakaalam nito.

Paniwala naman ni Arlene Stone na dating pastoral ni Quiboloy na nakabase ngayon sa Estates Unidos, posibleng itinatago umano ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte ang puganteng si Quiboloy sa isa sa mga rest house nito na hindi kayang pasukin ng mga awtoridad

“I am confident with 95%, certainly that kanor (Quiboloy) is hiding in one of Duterte’s hiding places “

Magugunita na bukod sa warrant of arrest ng Senado, Kamara de Representantes at Davao City regional trial court, wanted din ng Federal Bureau of Investigation sa Amerika si Quiboloy para sa patong-patong na kasong sex at human trafficking.

Binalaan naman ng PNP ang sinumang nagkakanlong kay Quiboloy na mananagot sa batas. Hinikayat ni PNP Public Information Office Chief Col. Jean Fajardo, ang mga kaibigan at supporter ng pastor na tulungan itong harapin ang kaso nito at maging mahinahon sa proseso ng kanyang pagsuko.

Ayon kay Police Regional Office 11 Director, PB Gen. Alden Delvo, gagawin ng PNP ang lahat paraan upang mahanap si Quiboloy at mapanagot sa batas. Naniniwala rin ito na nasa Pilipinas pa si Quiboloy at darating ang panahon na makukumbinsi rin siya ng kaniyang mga abogado na sumuko. (Dave Llavanes Jr./Dolly Cabreza)