Kapwa mataas ang trust” 79% at “approval” 76% ratings nina President Bongbong Marcos Jr. na may 79% at “approval” 76% ratings.

Umiskor naman Vice President Sara Duterte ang impresibong rating na 77% “trust” at 74% “approval”.

Nakakuha naman ng malawak na suporta sina Senate President Migz Zubiri at House Speaker Martin Romualdez, na may “trust ratings” na 73% at 75% at “job performance ratings” na 70% at 72%, ayon sa pagkakabanggit.

Sa detalyadong regional assessment, nakuha ni President Bongbong Marcos Jr. ang pinakamataas na 86.0% “trust rating” sa Balance of Luzon, kasama ang mataas na “job approval” rating na 81.6%.

Bumababa ang trend na ito sa Visayas na may 75.1% “trust” at 71.9% “approval”, National Capital Region (NCR) na nagpapakita ng 73.3% “trust” at 72.1% “approval,” at ang pinakamababa sa Mindanao na may 71.7% “trust ” at 70.6% na “approval” ratings.

Nakatanggap si Vice-President Sara Duterte ng matibay na “trust” rating sa Mindanao na 88.0%, kasama ang 82.1% na “approval” rating. Ang kanyang mga rating sa ibang rehiyon ay sumunod sa isang pababang pagkakasunud-sunod, kung saan ang Visayas ay nasa 74.7% “trust” at 72.4% “approval”, ang Balanse ng Luzon ay nagpapakita ng 73.6% “trust” at 71.5% “approval”, at ang NCR sa 71.7% ” trust” at 70.0% “approval” ratings.

Sina Senate President Migz Zubiri at House Speaker Martin Romualdez ay nagpakita rin ng mahusay na suportang rehiyonal; ang pinakamataas na suporta ni SP Zubiri ay nagmula sa Mindanao na may 76.4% “trust” at 71.2% “approval”, habang si Speaker Romualdez ay may mataas na 80.1% “trust” at 78.1% “approval” sa Visayas. Ang kanilang suporta ay nag-iiba-iba sa iba’t ibang rehiyon, na nagpapahiwatig ng mataas na “trust” at “performance satisfaction”.

Sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Zubiri, nakamit ng Senado ang kapansin-pansin “trust” na 83% at 80% “job satisfaction” ratings sa unang kwarter.

Kasabay nito, ang House of Representatives, na pinamumunuan ni Speaker Romualdez, ay nakatanggap din ng mataas na papuri dahil sa 78% “trust” at 75% “job satisfaction” ratings.

Inilabas ang “Boses ng Bayan” nationwide survey ng RP-Mission and Development Foundation Inc. (RPMD) na ginanap noong March 18-23, 2024 na masusing nagsusuri sa “trust”” and “job approval” ratings ng mga “top government officials” sa bansa at lumitaw ang pangkalahatang positibong pagtingin sa pamumuno sa gitna ng populasyon ng mga Pilipino.

Ang RPMD ay magpapatuloy bilang “messenger” at “voice of the people,” ayon kay Dr. Paul Martinez, Global Affairs Analyst at Executive Director ng RPMD.

Binigyang-diin niya ang matatag na pag-endorso at kasiyahan ng publikong Pilipino sa kanilang mga matataas na opisyal ng gobyerno, na makikita sa malaking trust at performance ratings.

Ang surbey ng “Boses ng Bayan” ng RPMD ay nakatuon sa isang magkakaiba at pambansang representatibong sample ng 10,000 may sapat na gulang mula sa mahigit 67.75 milyong rehistradong botante at gumamit ng mahigpit na metodolohiya upang matiyak ang isang margin ng error sa +/-1% at isang 95% na antas ng kumpiyansa. ust, approval rating -survey