Naniniwala ang maraming Pinoy na hindi lahat ng desisyon ni Pa¬ngulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ay gawa niya.

Maaari raw diniktahan siya ng kanyang partido politikal o kaya ay ni First Lady Liza Araneta-Marcos.

Sa PAHAYAG 2024 First Quarter survey ng PUBLiCUS Asia Inc., naniniwala ang mga respondent na 43% ng desisyon ni Pangulong Marcos ay gawa niya mismo.

Samantala, isa sa bawat apat na Pinoy o 25% ang naniniwala na ang desisyon ng pangulo ay naimpluwensiyahan ng kanyang partido, at isa sa bawat limang Pinoy naman o 20% ang naniniwalang may kinalaman ang First Lady sa desisyon ng pangulo.

Dahil umano sa pakikialam ng first lady, 33% ng respondent sa Mindanao ang nagsisisi kung bakit binoto pa nila si Marcos noong 2022 elections, habang 75% ang kuntento sa pagboto nila sa pangulo, karamihan dito ay taga North at Central Luzon.

Ang survey ay isinagawa noong Marso 14 hanggang 16 at nilahukan ng 1,500 respondent mula sa market research panel ng higit 200,000 rehistradong botanteng Pilipino.