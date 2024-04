Pauline Del Rosario sakalam mga karibal sa Caliraya Springs

SINAMANTALA ni Pauline del Rosario, na sariwa pa sa pagpalo sa Epson Tour, ang pahinga para ipagpatuloy ang pagpalo sa developmental league ng LPGA sa Abril 26, na mangunguna sa mga sasabak sa ICTSI Caliraya Springs Championship, na magsisimula sa Abril 9 sa Caliraya Springs Golf Club sa Cavinti, Laguna.

Matapos tumabla sa ika-26 na puwesto sa Atlantic Beach Classic sa Florida ilang linggo na ang nakalipas, sinamantala ni del Rosario ang pahinga bilang isang ginintuang pagkakataon upang muling kumonekta sa lokal na eksena sa golf at muling pasiglahin ang mga tunggalian sa P1 milyong kampeonato na inorganisa ng Pilipinas Golf Tournaments, Inc.

“I’m very excited and happy to be back home during the four-week break from the (Epson) Tour. It feels nice to have made the cut in the first three tournaments of the season, not to mention my first-ever Top 10 finish,” sabi lamang ni del Rosario patungkol sa kanyang joint 10th na pagtatapos sa IOA Golf Classic nakaraang buwan.

Habang pahinga rin mula sa Epson Tour, umiskor si del Rosario ng wire-to-wire na panalo sa nakaraang taon na edisyon ng 54-hole tournament na itinataguyod ng ICTSI, na halos nalabanan ni Seoyun Kim ng Korea sa pamamagitan ng isang stroke.

Inaasahan niya ang isang katulad na malapit na paligsahan sa susunod na linggo, kasama ang mga kakila-kilabot na katunggali tulad nina Sarah Ababa at Harmie Constantino, mga nanalo sa unang dalawang LPGT leg sa Davao, kasama sina Lois Kaye Go, Mafy Singson, Chihiro Ikeda, Florence Bisera at Laurea Duque, na nangangakong hamunin ang kanyang pagtatanggol sa titulo.

“Doing my regular practice routines, nothing out of the ordinary. Just trying to bring that confidence and momentum moving forward,” dagdag ni del Rosario, ang kauna-unahang Pinay na nanalo sa Taiwan Ladies PGA Tour sa rookie pro season nito noong 2017.

Samantala, nag-rally si Ababa para talunin si Singson ng dalawang stroke sa Apo Golf Classic, habang bumangon si Constantino sa limang stroke pababa upang talunin sina Ababa at Ikeda sa Rancho Palos Verdes Championship.

Si Go, sa kabilang banda, ay nakahanda bumangon mula sa kanyang huling round na pakikibaka sa Palos Verdes, at determinadong gawing tagumpay ang mga natutunan.

“Kailangan kong manatiling matiyaga,” naisip ni Go ang kanyang karanasan sa kanyang pro debut, na binibigyang-diin ang pangangailangan na gamitin ang mga pagkakataon sa halip na sumuko sa pagkabigo. Nanguna siya sa huling round ngunit nauwi sa ikaapat na puwesto.

Makakasama sa title hunt sa tournament na suportado ng PGTI official apparel Kampfortis Golf sina Marvi Monsalve, Miya Legaspi, Gretchen Villacencio, Annika Cedo, Rev Alcantara, Apple Fudolin, Kristine Fleetwood, Pamela Mariano at Velinda Castil. (Lito Oredo)