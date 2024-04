NANINIWALA si Barangay Ginebra star LA Tenorio na nakatulong sa paggaling niya mula sa stage 3 colon cancer ang pagiging deboto niya kay Padre Pio.

Si Padre Pio ay isang Italian priest na kilala sa kanyang stigmata o mga sugat na katulad ng mga sugat ni Hesukristo noong pinahirapan at ipinako sa krus.

Marami ang nagsasabing ang debosyon kay Padre Pio ay nagpapagaling ng mga karamdaman.

Sa isang episode ng “Biyahe ni Drew”, sinabi ni Tenorio na deboto na siya ni Padre Pio bago pa man siya na-diagnose na may stage 3 colon cancer noong 2023.

“Before I was diagnosed na may cancer, pumupunta na ako rito kay Padre Pio,” kuwento ni Tenorio.

“Ang laking pagbabago ng perspective ko in life. Number one, it really strengthened my faith,” dagdag nito.

Ang mga magulang daw niya ang nakaimpluwensiya sa kanya na maging deboto ni Padre Pio at habang pinapagamot ang kanyang cancer ay laging dala ni Tenorio ang mga relic ng paring santo.

“Nu’ng nagkasakit ako, karamihan ng mga kaibigan, kamag-anak, puro Padre Pio relic ang binibigay sa akin. Alam nila na nakakapagpagaling talaga si Padre Pio ng mga may sakit, lalo na ng malalang sakit,” wika niya.

Kalaunan nga ay naging cancer-free na si Tenorio at nakabalik sa pagbabasketball.(Issa Santiago)