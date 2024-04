Nangangamoy balik-‘tambalan’: Dennis Trillo inasar si Tom Rodriguez

Tawang-tawa ang mga netizen sa pando-dogshow ni Dennis Trillo sa kapwa aktor na si Tom Rodriguez sa cover song nito na, ‘Versace on the Floor’ ni Bruno Mars.

Sa TikTok account ni Dennis ay nagbahagi siya ng isang video kung saan inaasar pa niya si Tom sa pagkanta nito dahil may mini mouse headband filter nga ang ex-husband ni Carla Abellana.

“Beh… Sache@Tom Rodriguez,” caption ni Dennis sa kanyang ibinahaging video.

Aliw na aliw naman ang mga netizen sa pang-aalaska ni Dennis kay Tom.

“Sino na naman nag-connect kay Dennis sa wifi?!?!”

“Naka-Mickey Mouse pa eh.”

“Bangon Jennylyn, may naiwan ka sa cr.”

“Bakit hinayaan nyong makita nya yung post ni Tom.”

“Comeback ba ito? Tomden 4 ever.”

Matatandaan na nagsama ang dalawa sa isang soap opera ng GMA Network na ‘My Husband’s Lover’.

Aba nangangamoy ng balik-‘tambalan’ ito ng TomDen, ha!

Ay kasali nga pala sa ‘My Husband’s Lover’ si Carla, malamang na hindi ito papayag na maka-work agad-agad si Tom.

What if si Jennylyn Mercado na lang ang gawing ka-triangle nina Tom, Dennis kung magkakaroon nga ng part two ang seryeng iyon?

Puwede! (VP/JL)