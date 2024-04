NAIBENTA sa tumataginting na $718,750 o mahigit P40 milyon sa isang auction ang wooden door panel na sumagip sa buhay ng bidang si Rose sa 1997 blockbuster film na ‘Titanic.

Ang naturang pinto ang top-selling item sa daan-daang iconic Hollywood props na in-auction sa five-day sale noong nakaraang linggo ng auction house Heritage Auctions.

Sa pelikula, na-stranded sa malamig na karagatan ang mga pasahero ng Titanic matapos nitong lumubog sa Atlantic Ocean.

Nagawang nakalutang sa dagat ang character ni Kate Winslet na si Rose sa pamamagitan ng pagdapa sa naturang pinto habang si Jack (Leonardo DiCaprio) ay kumapit sa gilid nito pero t nanatiling nakababad sa dagat.

Kalaunan ay namatay si Jack dahil sa hypothermia habang nakaligtas si Rose.

“The wood panel from Titanic that saved Rose — but, controversially, not Jack — was the king of the auction, realizing $718,750 to float to the top of the five-day event,” pahayag ng Heritage Auctions. (Issa Santiago)